Irak'ta, Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'ta, Saddam rejiminin çökmesinden sonra Kürtlere verilen Irak Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden sonra tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kürt partileri IKDP ve IKYB arasında şimdiye kadar bir uzlaşmaya varılamazken, daha önce Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Şii Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, bugün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanının seçildiği IKYB\'de, bir isim üzerinde anlaşma sağlanmazken, IKDP ise, Cumhurbaşkanlığı makamının kendi hakları olduğunu ve bu kez IKDP\'den birinin Cumhurbaşkanı olmasını istediklerini açıkladı.

Irak\'ta, 12 Mayıs\'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçerken, şimdiye kadar sadece Parlamento başkanının seçimi yapıldı. Saddam rejiminin çökmesinden sonra Irak\'ta Başbakanlık Şiilere, Meclis Başkanlığı Sünni Araplara ve Cumhurbaşkanlığı makamı ise Kürtlere verildi. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği\'nden (IKYB) Celal Talabani ve Fuat Masum\'un Cumhurbaşkanı olarak görev yapmasından sonra gözler IKYB\'ye çevrilirken, söz konusu partinin şimdiye kadar bir aday ismi üzerinde anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. IKYB\'de, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Berham Salih, Mele Bahtiyar ve Latif Reşid\'in adı geçerken, IKYB\'nin Cumhurbaşkanlığı adayının Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ile yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini belirtiliyor.

HERO TALABİNİ: UMHURBAŞKANI KOLTUĞU IKYB\'DE OLMALI

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin eşi ve IKYB Polit büro üyesi Hero Talabani, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kürt siyasi taraflarından Bağdat\'ta birlik olmalarını isteyerek, Irak Cumhurbaşkanlığı koltuğunun IKYB\'de olmasının kendisi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Hero Talabani, Cumhurbaşkanının IKYB\'den olması için IKDP ile anlaşma yapılması gerektiğini belirterek, \"IKYB\'nin, Irak Cumhurbaşkanlığı için tecrübeli ve Mam Celal\'in yolundan ayrılmayan birisini göstermesi gerekiyor\" demişti.

AMİRİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Irak\'ta, daha önce Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Şii Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, bugün yaptığı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanlığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Amiri, \"Cumhurbaşkanı ve Başbakan\'ın belirlenmesi için hızlı davranılmalı. Siyasi partilerin rızasını alan Irak\'ın başbakanı olacak\" dedi.

IKDP: CUMHURBAŞKANLIĞI IKDP\'NİN HAKKI

Mesut Barzani\'nin lideri olduğu ve Mayıs ayındaki Irak genel seçimlerinde 25 sandalye kazanan Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ise, Cumhurbaşkanlığı makamının IKDP\'nin hakkı olduğunu açıkladı. Partisinin resmi internet sitesine konuşan IKDP yetkilisi Ali Hüseyin, 12 Mayıs\'ta gerçekleşen Irak parlamento seçimlerinde parti olarak hem Kürt bölgesinde hem de Irak\'ta birinci oldukları için Irak Cumhurbaşkanlığı\'nın IKDP\'nin hakkı olduğunu söyledi. Hüseyin, \"Irak Cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlerde olacak. Bağdat\'ta çoğu kez bizim hakkımız olan birçok makamı diğer Kürt partilerine bıraktık. Ancak hem Irak, hem Kürt bölgesinde koşullar değişti. Ayrıca IKDP, parti olarak hem Kürt bölgesinde hem Irak\'ta birinci parti oldu. Bundan dolayı bu makam IKDP\'nin hakkıdır. Irak Cumhurbaşkanlığı adayımızı birkaç gün içinde açıklayacağız\" diye konuştu.





