Irak'ta çifte bombalı saldırı: 50 ölü

Irak'ın güneyinde yer alan Nasıriye ve El Samava kentlerinde meydana gelen çifte saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bir restoranı ve polis kontrol noktasını hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 90 yaralı olduğu açıklandı.

Sağlık yetkilileri ve polis yaralıların durumunun ağır olduğunu ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtiyor.

Hayatını kaybedenler arasında en az 15 İranlı'nın olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, ilk saldırının iki kentin birleştiği otoyolda bulunan bir restoranın yakınlarında düzenlendiğini, ardından bir kontrol noktası önünde bir aracın havaya uçurulduğu bilgisini verdi.

Güvenlik birimleri çevrelerinden verilen bilgiye göre, saldıganların Şii milislerin üniformalarını taşıdıkları öne sürüldü. IŞİD örgütüne yakın bir internet sitesinde saldırıları örgütün üstlendiğini bildirildi.

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DW/AFP/Dpa/Reuters/GA/BÖ