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Dünya
Deutsche Welle

Irak'ta çifte bombalı saldırı: 50 ölü

Irak'ın güneyindeki iki kentte çifte saldırı düzenlendi. Can kaybı yüksek. İlk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

14 Eylül 2017 20:41

Irak'ın güneyinde yer alan Nasıriye ve El Samava kentlerinde meydana gelen çifte saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bir restoranı ve polis kontrol noktasını hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 90 yaralı olduğu açıklandı.

Sağlık yetkilileri ve polis yaralıların durumunun ağır olduğunu ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtiyor.

Hayatını kaybedenler arasında en az 15 İranlı'nın olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, ilk saldırının iki kentin birleştiği otoyolda bulunan bir restoranın yakınlarında düzenlendiğini, ardından bir kontrol noktası önünde bir aracın havaya uçurulduğu bilgisini verdi.

Güvenlik birimleri çevrelerinden verilen bilgiye göre, saldıganların Şii milislerin üniformalarını taşıdıkları öne sürüldü. IŞİD örgütüne yakın bir internet sitesinde saldırıları örgütün üstlendiğini bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/Dpa/Reuters/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakIŞİDNasıriye SamavaBakanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/Dpa/Reuters/GA/BÖ

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