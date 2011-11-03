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Dünya

Irak'ta bombalı saldırılar: 6 ölü, 19 yaralı BAĞDAT (A.A)

03 Kasım 2011 12:43

-Irak'ta bombalı saldırılar: 6 ölü, 19 yaralı BAĞDAT (A.A) - 03.11.2011 - Irak'ın Bakuba kenti yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Irak İçişleri Bakanlığından bir yetkili, saldırıların Bakuba kenti yakınındaki bir Irak askeri üssünde maaş çeklerini almak için bekleyen koruma görevlilerini hedef aldığını söyledi.Y Yetkili, yerel saatle 08.00'de düzenlenen ilk saldırıda, bir intihar eylemcisinin içinde bulunduğu bomba yüklü aracı havaya uçurduğunu bildirdi. Bu olaydan iki dakika sonra ilk saldırının olduğu yerden 30 metre uzaklıkta, araç içine yerleştirilmiş bombayla ikinci saldırının düzenlendiğini belirten yetkili, saldırıda ölenlerin Irak'taki El Kaide terör örgütüne karşı silahlı mücadelede yürüten Irak Uyanış Konseyi (Sahva) üyesi olduklarını kaydetti.

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