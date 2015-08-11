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Dünya
Deutsche Welle

Irak'ın doğusunda saldırılar; en az 47 ölü

Irak'ın doğusundaki Diyala eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan birini IŞİD üstlendi

11 Ağustos 2015 13:37

Irak'ın doğusundaki Diyala eyaletinin başkenti Bakuba kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda en az 47 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pazartesi günü kentin pazar yerinde bomba yüklü bir aracın patladığı ve bu patlamada en az 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer yedi kişinin ise ikinci bir patlamada öldüğü bildirildi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı IŞİD örgütü üstlendi. IŞİD, saldırıların Şiileri hedef aldığını duyurdu.

Diyala eyaleti İran sınırında yer alıyor.

Radikal İslamcı IŞİD örgütü Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Han Bani Saad bölgesinde birkaç hafta önce 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı da üstlenmişti. IŞİD, Irak'ta geniş kesimleri kontrolü altında bulunduruyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakDiyalaIŞİDBakubaBağdatHan Bani SaadDeutsche Welle Türkçe

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