Irak'ta bombalı saldırı; 80 ölü

Irak'ta başkent Bağdat'a 30 kilometre uzaklıkta bir pazar yerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Irak, uzun bir aradan sonra en kanlı saldırılardan birine sahne oldu. Başkent Bağdat'ın 30 kilometre kuzey doğusunda bulunan bir yerleşim yerinde, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer çok sayıda yaralı olduğunu da duyurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Saldırıyı, üstlenen olmadı.