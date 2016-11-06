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BBC Türkçe

Irak’ta bomba yüklü ambulanslarla intihar saldırıları

Irak’ın Tikrit ve Samarra kentlerinde içine bomba konan ambulanslarla gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 21 kişi yaşamını yitirdi

06 Kasım 2016 23:44

Irak'ın Tikrit ve Samarra kentlerinde içine bomba konan ambulanslarla gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), iki saldırıyı da üstlendi.

Samarra kentindeki saldırıda Şii hacılar hedef alındı.

Bu hacıların arasında İran vatandaşları da bulunuyor.

Musul'un 200 kilometre güneyindeki Tikrit'te ise kente girmek için bekleyen araç kuyruğuna yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılardan büyük olanı, Saddam Hüseyin'in de memleketi olan Tikrit'te düzenlendi.

İçine bomba yüklenmiş bir ambulansı kullanan bir intihar bombacısı, kentin güney girişindeki arama noktasında kuyruk oluşturan araçların içine daldı.

Patlamanın şiddeti nedeniyle bazı kurbanların bedenleri yakındaki nehre uçtu.

Daha güneydeki Samarra'da ise yine bomba yüklü bir ambulans, Şii Müslümanların kutsal ziyaret yerlerinden El-Askari Camisi'nin park alanında patlatıldı.

Bu arada Musul operasyonu devam ediyor.

Irak güçleri kentin kuzeyinde karşılaştığı sokak savaşı nedeniyle yavaşlamış durumda.

Irak güçlerinin kentin doğru ve güneydeki dış mahallelerinde de yoğun direnişle karşılaştığı, özellikle beton bariyerlerin ve binaların tepelerindeki keskin nişancıların ilerleyişini yavaşlattığı belirtiliyor.

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