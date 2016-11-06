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Dünya

Irak'ta bomba yüklü ambulansla saldırı; en az 24 kişi öldü!

Yeni saldırılar olabileceği yönünde istihbarat alan yetkililer, her iki kentte de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu

06 Kasım 2016 15:38

Irak'ın Tikrit ve Samarra kentlerinde bomba yüklü ambulanslarla düzenlenen intihar saldırılarında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın haberine göre, Tikrit'te 13 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda patlayıcı yüklü bir ambulans kullanıldı. Tikrit'in güneyindeki Samarra kentinde de Şii hacıların kullandığı bir otopark hedef alındı. Bombalı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Reuters, bu saldırıda kullanılan bomba yüklü aracın da ambulans olduğunu belirtti.

Yeni saldırılar olabileceği yönünde istihbarat alan yetkililer, her iki kentte de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

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