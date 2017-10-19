Irak'ta Barzani'nin yardımcısı hakkında tutuklama kararı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, orduya bağlı birlikleri "işgalci" olarak tanımladığı gerekçesiyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani'nin yardımcısı Kosret Resul Ali hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Bağdat merkezli mahkemenin sözcüsü Abdülsettar Bayraktar, alınan karara gerekçe olarak, Ali'nin Kerkük'te görevli polis ve ordu birliklerine yönelik sözlerini gösterdi. Bayraktar, Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmek için operasyon gerçekleştiren Iraklı askerleri "işgalci güç" olarak niteleyen Ali'nin hakaret ve şiddeti teşvikten tutuklanmasına karar verildiğini belirtti.

Mahkeme, IKBY sınırları içinde polis ya da askeri bulunmayan Bağdat hükümetinin Ali'yi nasıl tutuklayacağına dair bilgi vermedi.

"100 bin kişi Kerkük'ü terk etti"

Öte yandan IKYB'den yapılan açıklamada, pazar gününden bu yana Kürtlerin Kerkük vilayetinden ayrılmaya devam ettiği bilgisi verildi. Erbil Valisi Nevzat Hadi yaklaşık 18 bin ailenin Kerkük'ü terk edip, Erbil ve Süleymaniye'ye geçtiklerini belirtti. Bir vali yardımcısının da vilayeti terk edenlerin sayısının yaklaşık yüz bine ulaştığını aktardığı bildirildi.

Irak'ta Bağdat hükümetine bağlı ordu birlikleri ve Haşdi Şabi milisleri hafta başında, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumuna tepki olarak, peşmerge kontrolündeki Kerkük'e operasyon düzenlemişti. Zengin petrol yataklarına sahip vilayet, kısa sürede Iraklı güçlerin eline geçmişti.

Bağdat'ın IKBY kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere başlattığı askeri operasyon sonrası Kürt peşmerge birlikleri Haziran 2014 sınırlarına çekilmişti.

dpa/Reuters,GA/CÖ

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