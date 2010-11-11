-IRAK'TA 8 AYDIR SÜREN SİYASİ TIKANIKLIK AŞILDI BAĞDAT (A.A) - 11.11.2010 - Irak'ta mart ayındaki genel seçimlerin ardından 8 aydır yeni hükümetin kurulamamasının yarattığı siyasi tıkanıklığın aşılması için üç gündür Bağdat'ta görüşmeler yapan siyasi liderler anlaşmaya vardı. Milletvekilleri dün gece geç saatlere kadar çalışarak, yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşma sağladı. Genel seçimlerden az farkla birinci çıkan eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin lideri olduğu, Sünnilerin desteklediği laiklik yanlısı koalisyon Irakiye bloku, seçimde ikinci çıkan Şii ittifakının lideri Nuri El Maliki'nin başbakanlığına itirazından vazgeçerek, diğer önde gelen siyasi gruplarla birlikte yeniden Maliki'nin başbakanlığında hükümete katılmayı kabul etti. Kürt milletvekili Mahmud Osman, yoğun görüşmelerin ardından gazetecilere, "Sonunda şükür, oldu. Bitti ve bütün gruplar anlaştı" dedi. Bağdat'ta pazartesi günü başlayan dün de yaklaşık 7 saat süren görüşmelerin ardından yeni hükümet konusunda anlaşma sağlandığı, Irakiye blokundan bir yetkili tarafından da doğrulandı. Beyaz Saray da gelişmelerin ardından bir açıklama yaparak, hükümette bütün siyasi grupların temsil edileceği bir anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti ve anlaşmanın "Irak için ileri bir adım olduğunu" kaydetti. Irak meclisi bugün 7 mart seçimlerinin ardından ikinci kez toplanarak, meclis başkanını seçecek. Allavi'nin blokunun belirleyeceği, adı henüz açıklanmayan meclis başkanı adayının, varılan anlaşmaların ardından milletvekilleri tarafından onaylanması bekleniyor. Bu arada Kürtlerin de Celal Talabani'nin cumhurbaşkanlığını sürdürmesi talebinin kabul edildiği bildiriliyor. Görüşmelerin başında Irakiye blokunun cumhurbaşkanlığına kendi adaylarının getirilmesini talep ettiği ancak sonunda meclis başkanlığı önerisini kabul ettiği kaydediliyor.