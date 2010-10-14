-IRAK'TA 77 BİN ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 14.10.2010 - Amerikan ordusu, 2004'ün başından 2008'in ortalarına kadar Irak'ta 77 bin dolayında sivil ve güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü bildirdi. Irak'taki ölü sayısına ilişkin rakamların, Amerikan Merkez Komutanlığı'nın internet sitesinde Temmuz ayında hiçbir yorum ya da açıklamada bulunulmadan yayımlandığı, ancak AP'nin bu bilgiyi rutin tarama sırasında bu hafta ortaya çıkardığı belirtildi. Amerikan Merkez Komutanlığı sözcüsü Yarbay Michael T. Lawhorn, toplam sayıya nasıl ulaşıldığını ya da bu sayının neden açıklandığını henüz bilmediğini söyledi. Sözcü, sayının militanları ya da hükümet destekli Sünni milisleri kapsayıp kapsamadığına da açıklık getirmedi. Amerikan açıklamasında, ocak 2004 ile ağustos 2008 döneminde 76 bin 939 sivil ve güvenlik mensubunun öldürüldüğü, 121 bin 649 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Amerikan ordusunun, Irak savaşının en kanlı dönemini kapsayan rakamlarının, Irak İnsan Hakları Bakanlığının geçen yıl yayımladığı, 2004'ün başından 31 Ekim 2008'e kadar olan tarihi kapsayan sayının altında olduğuna dikkat çekildi. Irak İnsan Hakları Bakanlığı, bu dönemdeki ölü sayısının 85 bin 694, yaralı sayısının ise 147 bin 195 olduğunu bildirmişti. Her iki açıklamada da Irak savaşının başladığı 2003 dönemindeki kayıplarla ilgili bilgi yeralmadı. Irak'ta ölenlerin sayısını tespit eden, merkezi İngiltere'de bulunan özel bir grup ise, savaşın başladığı Mart 2003 ile 19 Eylül 2010 arasında ölen sivillerin sayısının 98 bin 252 ile 107 bin 235 arasında olduğunu belirtiyor.