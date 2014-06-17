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Dünya

Irak’ta 3 milyon Şii silah altında

Iraklı Şiiler, IŞİD militanlarıyla savaşmak için gönüllü milisler oluşturuyor

17 Haziran 2014 19:44

Ülkenin en büyük Şii otoriteleri Ayetullah Ali Sistani, Ammar El Hekim ve Mukteda Sadr, Şiileri silah başına çağıran fetvalar yayınlıyor. Irak televizyonu gönüllü sayısının 3 milyona ulaştığını iddia etti.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Şiiler tarafından yaşayan en büyük dini mercilerden kabul edilen Ayetullah Ali Sistani’nin temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelai, Şii Müslümanlar için kutsal bir şehir olan Kerbela'da Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı halka "silahlarınızı alın ve ülkeyi IŞİD'e karşı savunun" çağrısında bulundu

Iraklı Şii lider ve din adamı Mukteda Sadr ise, IŞİD'in ilerleyişine karşı destekçilerine 21 Haziran'da ülkenin tüm eyaletlerinde askeri yürüyüş düzenlemeleri çağrısında bulundu. Sadr ve ammar Hekim aynı zamanda Başbakan Nuri Maliki’ye karşıtlığıyla biliniyor. Ancak her iki lider de Maliki ile olan ihtilaflarını bir tarafa bırakmış görünüyor.

Irak devlet televizyonu El Irakiyye'ye göre, Irak'ın çeşitli bölgelerinden IŞİD'e karşı savaşmak için orduya katılan gönüllülerin sayısı şimdiden 3 milyona ulaştı.

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