Irak'ta 28 yıl sonra ilk defa bir futbol turnuvası düzenlenecek

Irak, kasımda Basra'da Batı Asya Futbol Federasyonu şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Bu turnuva aynı zamanda 1990'lardan bu yana ülkede düzenlenecek ilk uluslararası turnuva olma özelliğini taşıyor.

Irak yetkilileri, geçen pazar günü geç saatlerde FIFA tarafından ülkeye konulan üç '10 yıllık yasağın' kaldırılması kararının ardından Batı Asya Futbol Federasyonu'nun turnuvasına ev sahipliği yapmak adına kendilerine gönderilen daveti kabul etti.

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Kamel Zaghir, AFP'ye verdiği demeçte, 12 Arap ülkesi arasında düzenlenecek turnuvaya Irak'ın ev sahipliği yapacağını doğrulayarak, ülkesinin büyük bir futbol müsabakası organize etmeye her düzeyde hazır olduğunu belirtti ve bunu göstermek adına istekli olduklarını ifade etti.

Irak, 1990'daki Kuveyt savaşından bu yana kendi evinde uluslararası hiçbir müsabakada yer almadı. Ülkeye konulan ve yurtiçindeki tüm uluslararası maçları kapsayan yasak, ABD'nin 2003 yılındaki işgalinden sonra da uygulanmaya devam etmişti.