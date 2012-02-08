-Irak'ta 14 kişi idam edildi BAĞDAT (A.A) - 08.02.2012 - Irak Adalet Bakanlığı, bu sabah 14 mahkumun idam edildiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Haydar El Sadi, yaptığı açıklamada, terör ve cinayet suçlarından yargılanmış ve haklarında idam cezası verilen 14 mahkumun bu sabah idam edildiğini, idam edilenler arasında El Kaide terör örgütünün Irak'taki bağlantısı olan sözde Irak İslam Devletinin Musul Valisinin de bulunduğunu belirtti. El Sadi, tamamı Iraklı olan mahkumların, terörle mücadele ve ceza kanunları gereği idam edildiğini söyledi. Bu arada, Adalet Bakanlığının verilerine göre, bugünkü idamlarla birlikte Irak'ta yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 48'i buldu. BM'nin edindiği bilgiye göre, 2004'ten bu yana Irak'ta idam cezasına çarptırılanların sayısının 1200'den fazla olduğu tahmin ediliyor.