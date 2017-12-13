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Irak'ta 100 bin dolarlık kan parası nedeniyle tutuklandığı iddia edilen şoför için kampanya

Mehmet Selim YALÇIN /SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a kamyonuyla yük taşırken, burada bir kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası yaptığı ve ölen kişinin yakınlarının istediği 100 bin dolarl

13 Aralık 2017 19:30

Mehmet Selim YALÇIN /SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak\'a kamyonuyla yük taşırken, burada bir kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası yaptığı ve ölen kişinin yakınlarının istediği 100 bin dolarlık kan parasını ödemediği için tutuklu olduğu belirtilen şoför Sami Acet için yakınları yardım kampanyası başlattı. 
Silopi ilçesinden Kuzey Irak\'ın Dohuk kentine yaklaşık bir ay önce yük taşırken Şeyhan bölgesinde 1 Iraklı\'nın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına karışan 4 çocuk babası Sami Acet, Peşmerge güçleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Şırnak\'ın Silopi ilçesinde yaşayan Acet ailesi, kazada hayatını kaybeden kişinin şikayetten vazgeçmesi için kan parası olarak 100 bin dolar istediklerini söyledi. Acet\'in şoför arkadaşları ve ailesi, sosyal medya üzerinden paranın bulunması içen kampanya başlattı. Şu ana kadar 25 bin lira toplanırken, Sami Acet\'in annesi Cemile Acet, Kürtçe yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım çağrısında bulunarak, oğluna kavuşmak istediğini söyledi. 
Sami Acet\'in şoför arkadaşı Seyfettin Sadak, ise, mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulanarak, \"Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımı\'zdan, Başbakanımı\'zdan, Iraklı yetkililerden, büyüklerimizden yardım bekliyoruz\"dedi. 
Sosyal medya üzerinden Sami Acet için bir yardım kampanya başlattıklarını anlatan şoför Agit Karatay da, kampanyaya desteğin yetersiz olduğunu ifade ederek, \"Şırnak, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa gibi yerlerdeki taşıma şirketleri ve şoförler sesimize kulak verip bağışta bulundular. Yaklaşık 25 bin lira toplayabildik. Ailesine teslim ettik. Lakin bu para yetersiz\" diye konuştu.

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