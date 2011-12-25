Iraklılar Türk birası içiyor

T24 - Türkiye bira ihracatının neredeyse yarıya yakınını Irak'a yapıyor. Geçen yıl gerçekleştirilen 68,4 milyon dolarlık bira ihracatının 27,5 milyon dolarlık bölümü Irak'a yapıldı.



Türkiye'nin alkollü içkiler ihracatında ilk sırada bira; alkollü içkiler ithalatında ise ilk sırada viski geliyor. Geçen yıl 21,4 milyon dolarlık viski ithalatının yarısından çoğu İngiltere'den yapıldı.



Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezince hazırlanan ''Alkollü ve Alkolsüz İçecekler 2011 Sektör Raporu''ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 201 milyon dolarlık alkollü ve alkolsüz içecek ihracatı gerçekleştirdi. Bunun 98,9 milyon dolarlık kısmını alkollü içkiler oluşturdu. Alkollü içkiler içerisinde en önemli ihraç kalemi ise bira oldu.



Geçen yıl yapılan bira ihracatı, önceki yıla göre yüzde 10 artarak 68,4 milyon dolara yükseldi. Birleşmiş Milletler ambargosu nedeniyle 2002 ve öncesinde bira ihracatı yapılamayan Irak, sonraki yıllarda Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı haline geldi. Bu ülkeye 2008 yılında 22,1 milyon dolar, 2009 yılında 27,3 milyon dolar, 2010'da ise 27,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Uganda'ya bile bira satıyoruz



Geçen yıl bira ihracatında ilk sırada yer alan Irak'ı, yaklaşık 6,5 milyon dolarla KKTC izledi. Bu ülkeleri 5,8 milyon dolarla Azerbaycan ve 4,9 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Lübnan, Uganda, Bahreyn ve Kanada 2010 yılında en çok bira ihracatı gerçekleştirilen diğer ülkeler oldu.



Alkollü içkiler ihracatı içinde biradan sonra rakı geliyor. Rakı daha çok KKTC ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerine satılıyor. Geçen yıl toplam 22,9 milyon dolarlık rakı ihracatının 9,3 milyon doları KKTC'ye, 8,8 milyon doları Almanya'ya, 1,2 milyon doları Irak'a, 676 bin doları da ABD'ye ihracat gerçekleştirildi.



Türkiye geçen yıl 7 milyon 362 bin dolarlık da şarap ihraç etti. Bunun 1,9 milyon dolarlık kısmı KKTC'ye, 1,7 milyon dolarlık kısmı Belçika'ya, 700 bin dolarlık kısmı da Almanya'ya yapıldı. Ayrıca, geçen yıl 114 bin dolarlık votka ihracatı gerçekleştirildi.

Viskide İngiltere, şarapta Fransa tercih edildi



Geçen yıl Türkiye, toplamda 74 milyon 543 milyon dolarlık alkollü ve alkolsüz içecek ithalatı yaptı. Bunun 40 milyon 881 dolarlık kısmını alkollü içkiler oluşturdu. Alkollü içkiler arasında en çok viski ithal edildi. Geçen yıl yapılan 21,4 milyon dolarlık viski ithalatının 12,8 milyon dolarlık bölümü İngiltere'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7,8 milyon dolarla ABD izledi. Viskiden sonra ithalatı fazla olan diğer alkollü içki şarap oldu. 5,6 milyon dolarlık toplam ithalat sırasıyla 2,3 milyon dolarla Fransa, 1,3 milyon dolarla İtalya ve 910 bin dolarla Şili'den gerçekleştirildi.



Geçen yıl ayrıca 2 milyon 900 bin dolarlık likör ithalatı, 1 milyon 352 bin dolarlık bira ithalatı, 848 bin dolarlık cin ithalatı, 515 bin dolarlık konyak ithalatı yapıldı.