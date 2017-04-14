Iraklı zanlıya IŞİD üyeliğinden tutuklama emri

Borussia Dortmund futbol takımına yönelik saldırıdan sorumlu olduğu şüphesiyle gözaltına alınan Irak vatandaşı Abdul Beset A. hakkında tutuklama emri çıkarıldı. 26 yaşındaki şüphelinin Dortmund takımını hedef alan saldırıda yer aldığına dair herhangi bir delil mevcut olmadığı belirtilirken, tutuklama emrinin gerekçesinin A.'nın IŞİD üyesi olduğundan şüphelenilmesi olduğu belirtildi.

Alman Federal Başsavcılığı'nın A.'nın en geç 2014 yılı sonlarına doğru IŞİD'e katıldığı ve Irak'ta on kişilik IŞİD birliğine komuta ettiğinden yola çıktığı kaydedildi. A.'nın komutasındaki birliğin "adam kaçırma, şantaj ve cinayetlerin planlanmasından" sorumlu olduğunun düşünüldüğü belirtildi. A.'nın 2016'da Irak üzerinden Türkiye'ye, oradan da Almanya'ya geldiği ve Almanya'da da IŞİD militanlarıyla iletişime devam ettiğine de dikkat çekildi.

Öte yandan Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, IŞİD üyesi olmakla suçlanan Abdul Beset A.'nın Borussia Dortmund takımına yönelik saldırıda yer aldığına dair herhangi bir kanıta şu ana dek ulaşılamadığı ifade edildi.

Başsavcılık'ın Borussia Dortmund otobüsüne yönelik saldırının bir terör eylemi olduğu ihtimali üzerinde durmaya devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Güvenlik uzmanlarının, saldırının radikal sol ya da radikal sağ gruplar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini de göz ardı etmediği kaydedildi.

"Saldırgan bir futbolsever olabilir"

Dortmund'un da bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin İçişleri Bakanı Ralf Jäger, olaydaki "patlama gücünün devasa olduğunun" ve patlayıcı maddenin "yüksek düzeyde profesyonel bir biçimde kurulduğunun" tespit edildiğini söyledi. Perşembe günü KRV eyalet meclisindeki bir iç politika oturumunda konuşan Jäger, saldırının faillerinin "şiddete meyilli futbolseverler" olabileceğinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Salı akşamı oynanması planlanan Borussia Dortmund – Monaco karşılaşması öncesi üç patlayıcıyla düzenlenen saldırıda bir Borussia Dortmund oyuncusu ve bir polis yaralanmıştı.

Olay yerine yakın bir noktada saldırının sorumluluğunun üstlenildiği bir not bulunmuştu. Notta, Noel sırasında Berlin'de düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı ile Alman savaş uçaklarının Suriye'deki keşif faaliyetlerine de değinildiği bildirilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de çarşamba günü saldırıyı "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirerek kınamıştı.

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dpa/AFP/Reuters, BÜ,BK