-IRAKLI YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Iraklı 23 yaralı, tedavileri yapılmak üzere bugün akşam saatlerinde tam donanımlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıdan yapılan yazılı açıklamada, dün Irak'ın Kerkük şehrinde meydana gelen bombalı saldırılarda 20 Iraklının hayatını kaybettiği ve 90 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Kerkük Vilayet Meclisi ve Kerkük Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Musul Başkonsolosluğundan, Irak'ta tedavileri mümkün olmayan 23 yaralının Türkiye'de tedavi edilmesini talep ettiği belirtildi. Başkanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında sağlanan koordinasyon sonucu, Genelkurmay Başkanlığına ait bir tam donanımlı ambulans uçağın bugün saat 14.00'te Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Kerkük'e hareket ettiği bildirildi. Uçağın 23 yaralı ve aynı sayıda refakatçiyi alarak bugün akşam saatlerinde Ankara'ya döneceği kaydedildi.