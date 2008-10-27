Iraklı siyam ikizleri ayrıldı

Göğüs ve midelerinden bağlı Iraklı siyam ikizler, Suudi Arabistan’da yapılan bir ameliyatla başarıyla ayrıldı...



Iraklı siyam ikizleri Suudi Arabistan’da yapılan ameliyatla ayrıldı. Resmi Suudi haber ajansı Spa’ya göre, ameliyat ekibinin şefi Abdullah El Rabia, “İyad ile Ziyad’ın ayrılması için yapılan operasyonda hiçbir komplikasyon olmadığını” belirtti.



El Rabia, altı aydır Riyad’daki hastanede yatan ikizlerin bu sürede solunum sorunları yaşadıkları ve üç kez yoğun bakıma kaldırıldıklarını kaydetti.



Şubat ayında Musul’da dünyaya gelen ikizler, mart ayında Riyad’daki hastaneye nakledilmişlerdi.



(AA)

