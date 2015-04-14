Iraklı sivilleri öldüren eski ABD çalışanlarına en az 30 yıl hapis

2007 yılında Irak'ta 14 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın dört eski çalışanı en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Washington'da görülen davada yargıç, Nicholas Slatten'a müebbet hapis cezası verdi.

Dustin Heard, Evan Liberty ve Paul Slough'un cezaları ise 30'ar yıl hapis oldu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, hepsi eski Amerikan askeri olan sanıklar geçen yıl Ekim ayında suçlu bulunmuşlardı.

İnfiale neden oldular

Nicholas Slatten, Dustin Heard, Evan Liberty ve Paul Slough 8 yıl önce Irak'ın başkenti Bağdat'ın Nisoor Meydanı'nda bir Amerikan konvoyunun yolunu açmak için çevreye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu ölenlerin yanı sıra 17 kişi de yaralandı, olay Irak'ta büyük infiale neden olduı.

Özel güvenlik şirketlerinin Irak'ta ve dünyanın başka bölgelerindeki savaşlardaki rolü de daha fazla sorgulanmaya başlandı.

Washington'daki davada sanıklar direnişlerin kendilerine ateş açtıklarını söyleyerek masum olduklarını savundu.

Savcılık makamı ise bu iddianın doğru olmadığını vurgulayarak sanıkların daha ağır cezalara çarptırılmalarını talep etti.

'Teröristlerden ne farkları var?'

2008 yılındaki bir duruşmaya hayatın kaybedenlerin yakınları da katılmıştıı.

Dava boyunca çok sayıda Iraklı görgü tanığı Washington'a giderek ifade vermişti.

9 yaşındaki oğlu Ali'yi kaybeden Iraklı Muhammed Kinani El-Razzak, duruşmada verdiği ifadede sanıklara atfen, "Bu suçlular ile teröristler arasında ne fark var?" diye sormuştu.