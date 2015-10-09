Iraklı Şiiler'in 'Hacı Putin' efsanesi: Irak'tan göç etmiş bir bakkalın oğlu, asıl adı Abdülemir!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, Irak'ta birçok Şii arasında dolaşan bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre babasının Iraklı bir bakkal olduğu söylenen Putin'in adının "Abdülemir" olduğu, Rusça'da telaffuz edilemediği için Vladimir'e dönüştüğü öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Iraklı Şii'ler ‘Hacı Putin’ lakabı taktıkları Vladimir Putin'i kurtarıcı olarak görüyor, hatta onun için türlü kent efsaneleri uyduruyor. Sosyal medyada ise Putin, ülkenin fahri vatandaşı ilan edildi.

Şiiler arasında dolaşan hikâye hakkındaki detaylar şöyle:

“Aslında Putin’in babası Iraklı bir bakkalmış. Güneydeki Nasiriye kentinde yaşarmış. Dükkanında Arapçası ‘tin’ olan incir de satarmış. Bu nedenle baba Putin, ‘Ebu Tin’ diye anılırmış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ebu Tin, Rusya’ya göç etmiş. Burada ‘sarışın bir Rus kızı’ ile evlenmiş, oğluna da Abdülemir adını vermiş. Ancak Rusça Abdülemir demek zor olduğundan adı “Vladimir”e dönüşmüş.”



Bağdatlı taksi şoförü Ali el-Rammahi, Irak’tan göç etmemesinin tek nedeninin Putin olduğunu söylüyor. “Beni Irak’ta kalmaya Putin ikna etti. Hacı Putin, Hüseyin Obama’dan daha iyi” diyor.

Kendisi Hıristiyan olan ABD Başkanı Barack Obama’nın Kenyalı babası Müslüman’dı, bu nedenle orta adı Hüseyin.