T24 LogoT24 Logo
Gündem

Iraklı Şiiler'in 'Hacı Putin' efsanesi: Irak'tan göç etmiş bir bakkalın oğlu, asıl adı Abdülemir!

Iraklılar sosyal medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, ülkenin fahri vatandaşı ilan etti

09 Ekim 2015 11:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, Irak'ta birçok Şii arasında dolaşan bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre babasının Iraklı bir bakkal olduğu söylenen Putin'in adının "Abdülemir" olduğu, Rusça'da telaffuz edilemediği için Vladimir'e dönüştüğü öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Iraklı Şii'ler ‘Hacı Putin’ lakabı taktıkları Vladimir Putin'i kurtarıcı olarak görüyor, hatta onun için türlü kent efsaneleri uyduruyor. Sosyal medyada ise Putin, ülkenin fahri vatandaşı ilan edildi. 

Şiiler arasında dolaşan hikâye hakkındaki detaylar şöyle:

“Aslında Putin’in babası Iraklı bir bakkalmış. Güneydeki Nasiriye kentinde yaşarmış. Dükkanında Arapçası ‘tin’ olan incir de satarmış. Bu nedenle baba Putin, ‘Ebu Tin’ diye anılırmış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ebu Tin, Rusya’ya göç etmiş. Burada ‘sarışın bir Rus kızı’ ile evlenmiş, oğluna da Abdülemir adını vermiş. Ancak Rusça Abdülemir demek zor olduğundan adı “Vladimir”e dönüşmüş.”


Bağdatlı taksi şoförü Ali el-Rammahi, Irak’tan göç etmemesinin tek nedeninin Putin olduğunu söylüyor. “Beni Irak’ta kalmaya Putin ikna etti. Hacı Putin, Hüseyin Obama’dan daha iyi” diyor.

Kendisi Hıristiyan olan ABD Başkanı Barack Obama’nın Kenyalı babası Müslüman’dı, bu nedenle orta adı Hüseyin. 

 

ETİKETLER

putinrusyahaberıraklışiilerhacı putinabdülemirvladimirefsane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24