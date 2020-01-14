Iraklı Şii liderden ABD askerlerinin Irak'tan çıkması için 'milyonluk yürüyüş' çağrısı

Irak'ta radikal Şiilerin siyasi lideri Mukteda Sadr , sosyal medyada ABD'nin varlığını ve ihlallerini protesto için bir milyon katılımlı yürüyüş çağrısı paylaştı.

Bağdat'ta ABD operasyonuyla İranlı komutan Kasım Süleymani ve Iraklı milis gücü Haşdi Şabi Komutanı Mehdi Mühendis'in öldürülmesi sonrası ABD'nin Irak'taki varlığına tepkiler yükselirken, Mukteda Sadr'dan protesto çağrısı geldi.

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"ABD güçlerini Irak'tan çıkarmaya ve bunun için Haşdi Şabi gruplarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu" söyleyen Sadr, bu kez sosyal medyada ABD'nin varlığını ve ihlallerini protesto için bir milyon kişi katılımlı yürüyüş çağrısı paylaştı:

"Allah'ın askerleri, ulusun askerleri Amerika'nın varlığını ve ihlallerini kınamak için bir milyon insan yürüyüşüne gidin.

"Irak'ın toprağı, hava sahası, egemenliği, işgal güçleri tarafından ihlal edilip çiğnendi."

Sadr, yürüyüşün ardından siyasi olarak parlamentoda da farklı bir tutum izleyeceklerini kaydetti. Şii lider, gösterinin düzenlenme tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Irak'ta bünyesinde on binlerce savaşçıyı barındıran Şii milis gücü Haşdi Şabi gruplarından Nuceba Hareketi de "Sadr'ın Amerikan güçlerinin varlığını reddetmek için milyonluk gösteri yapılması çağrısını destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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