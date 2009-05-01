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Politika

Iraklı Şii lider Sadr'dan sürpriz ziyaret

Türkiye'ye bugün sürpriz bir ziyaret yapacak olan Iraklı Şii lider Mukteda Sadr, bugün Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak

01 Mayıs 2009 03:00

Iraklı Şii lider Mukteda Sadr, bugün Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. İlk olarak Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek olan Sadr'ın Başbakan Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Irak'taki tüm siyasi gruplarla temas halinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Sadr ile de bu çerçevede görüşüleceğini ifade ediyor. Görüşmelerde Irak'taki son durumun masaya yatırılacağı, aralık ayında yapılması beklenen genel seçimlerden önce Irak'taki siyasi sürecin değerlendirileceği kaydedildi.

Ankara gibi, Irak'ın bölünmesine karşı olan tutumu ile bilinen Sadr da, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunuyor. Şii liderin Kerkük konusundaki görüşleri de Ankara ile paralel yönde.

Ayrıca, Sadr'ın temaslarının ardından İstanbul'a geçmesi ve Iraklı Şii'lerin kendi aralarında yapacakları bir toplantıya katılması bekleniyor.

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