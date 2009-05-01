Iraklı Şii lider Sadr Ankara’da

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki Sadr grubunun lideri Muktada El Sadr'ı kabul etti. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki kabul, saat 16.40'da başladı.



Diplomatik kaynaklar, Sadr ile Irak'taki siyasal sürece ilişkin istişarelerde bulunulacağını söyledi.



Sadr'ın, Iraklı Şiilerin İstanbul'daki bir toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye geldiği ve bu çerçevede de Ankara'yı ziyaret ettiği belirtiliyor.



Türkiye, Mukteda El Sadr ile görüşerek Irak'ta tüm taraflarla aynı mesafede ve iletişim halinde olduğu mesajı verecek.



Mukteda El Sadr, Irak'taki en etkin milis gücünü elinde bulunduran Şii gruplardan Sadr grubunun lideri. Sadr, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması görüşünde.



İran'a yakınlığıyla bilinen Sadr, birçok Şii gruptan ayrı olarak Amerikalılarla işbirliğine karşı ve Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin derhal ülkeden çekilmesini istiyor.

