Iraklı Şii din adamı: Irak'ın Atatürk gibi bir lidere ihtiyacı var

Dubai merkezli El Arabiya televizyonunda yayınlanan 'Gündem' programına katılan Iraklı Şii din adamı İyad Cemaleddin'in, Irak’ı ancak “Iraklı bir Atatürk”ün kurtarabileceğini söylediği aktarıldı.

Hürriyet'ten Muammer Elveren'in haberine göre, laikliğin Irak için en iyi rejim olduğunu savunan İyad Cemaleddin, "Saddam laik olduğu için değil, ardı ardına girdiği savaşlar nedeniyle devrildi. Zira Saddam sadece Şiilere değil, kendisine karşı olan herkese düşmandı" görüşlerini dile getirdi.

"Irak'ın yeniden birliğini sağlayabilmek için yasayı zorla uygulatabilecek Iraklı bir Atatürk”

Irak'ta bir dönem milletvekilliği de yapan ve din adamı olduğu halde laikliği savunarak liberal görüşleriyle tanınan Cemaleddin, konuşmasında Irak’ı bir arada tutmanın tek yolunun da “laiklik” olduğunu söyledi. Cemaleddin, “Bunun en iyi örneği Atatürk’tür” dedi.

Sunucunun “Irak'a bir Atatürk lazım” demişsiniz sorusuna din adamı Cemaleddin, "Evet doğru Irak'a Atatürk gibi bir lider lazım. Yani Irak'ın yeniden birliğini sağlayabilmek için yasayı zorla uygulatabilecek Iraklı bir Atatürk” yanıtını verdi.

"Irak'ın Atatürk gibi bir lidere ihtiyacı var"

Sunucuyla Cemaleddin arasındaki diyalog şöyle gelişti:

Sunucu: Yani Irak'ta laikliğin zorla kabul ettirilmesini mi istiyorsunuz?

Cemaleddin: Evet istiyorum.

Sunucu: Peki sizce bunu Amerika yapabilir mi?

Cemaleddin: Yok... Kesinlikle Amerika bunu yapamaz çünkü Amerika dini gruplarla işbirliği yapıyor. Hem Sünnilerle, hem de Şiilerle onun için uygulayamaz.

Sunucu: Peki bunu Irak'ta uygulayacak öyle bir güç var mı?

Cemaleddin: Maalesef yok... Öyle bir güç yok ama Irak'ın Atatürk gibi bir lidere ihtiyacı var. Ancak onun gibi bir lider bunu hem Sünnilere hem de Şiilere kabul ettirebilir. Çünkü Atatürk halka rağmen ama halk için laikliği zorla kabul ettirdi.