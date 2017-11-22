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Iraklı Muhammet bebeğin ölümüne soruşturma

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- IRAK’tan Çorum’a gelen annesi Ezher H

22 Kasım 2017 15:50

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- IRAK’tan Çorum’a gelen annesi Ezher H. tarafından babası cezaevinde olduğu için akrabasına evlatlık verildiği belirtilen 1 aylık Muhammet bebek, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede öldü. Savcılık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Çorum\'un Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir aylık Iraklı Muhammet bebek, annesi Ezher H. tarafından akrabası olan 35 yaşındaki Sümeyye M.\'ye evlatlık verildi. Sümeyye M., akşam bebeğe mamasını yedirip uyuttu. Bir süre sonra Muhammet bebek aniden fenalaştı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Muhammet bebek, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Bebeğin ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Muhammet bebeğin ölümünde ihmal olup olmadığı yönünde araştırma yapan polis ekipleri, anne Ezher H. ile bebeği alan Sümeyye M.’nin ifadesini aldı. Anne Ezher H., eşinin cezaevinde olduğunu ve bebeğine bakamadığı için akrabası olan Sümeyye M.’ye verdiğini söyledi. Bebeğin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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