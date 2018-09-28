Iraklı model Fares, Bağdat'ta öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAKLI fotomodel Tare Fares (22), Bağdat\'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Daha önce DEAŞ terör örgütünden ölüm tehditleri alan Fares, Erbil\'de yaşamıştı.

Fotomodel Tara Fares, dün Irak’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce birkaç kez DEAŞ terör örgütünden ölüm tehditleri almış, Bağdat\'ı terk ederek Erbil’de yaşamak zorunda kalmıştı. Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares\'in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares\'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI