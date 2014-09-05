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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan IŞİD'e karşı savaş için Peşmerge'ye malzeme sevkiyatı başladı

Almanya'dan IŞİD tehdidi altındaki Irak Kürt'lerine 'öldürücü olmayan' 9 bin 500 parça askeri malzeme yüklendi. Kask ve kurşun geçirmez yeleklerin yanı sıra mayın tarama cihazları da taşınıyor

05 Eylül 2014 12:45

IŞİD tehdidine karşı Iraklı Kürtlere silah yardımında bulunma kararı alan Alman hükümeti, silah sevkiyatına başladı. "Volga-Dnepr" isimli Rus nakliye şirketine ait Antonov tipi uçak, Leipzig/Halle havaalanında "öldürücü olmayan" 9 bin 500 parça askeri malzeme ile yüklendi. Uçak, kask ve kurşun geçirmez yeleklerin yanı sıra mayın tarama cihazları da taşıyor. "Öldürücü nitelikte" silahların sevkiyatına da bu ay içinde başlanacak.

Uçak önce Bağdat'a inecek. Yük merkezi hükümet yetkilileri tarafından denetlendikten sonra uçak IKBY'nin merkezi Erbil'e devam edecek.

IKBY'ye gönderilecek silahlar listesinde Milan tipi tanksavarlar, tanksavar füzeleri, G3 ve G36 piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve el bombaları da bulunuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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