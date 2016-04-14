Iraklı Kürtlerden sanal bağımsızlık ilanı; ".krd" alan adı tescil edildi

Sanal dünyada ".krd" alan adını tescil etiren Iraklı Kürtler, internet ortamında bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Bundan böyle, Irak Kürt yönetiminin web sitelerinin yanı sıra, Iraklı Kürtlere ait internet sayfalarının url adreslerinde de ".krd" uzantısını görmek mümkün olabilecek.

Bu haftadan itibaren Iraklı Kürt şirketler, kuruluşlar ve şahısların ".krd" alan adını kullanabilmeleri için ilgili uluslararası kurumun onayını alan Hiwa Afandi, "Bizi coğrafi sınırlar arasına hapsedenler siber uzayda aynı şeyi yapacak güce sahip değiller. İnternette kendi sınırlarımızı kendimiz belirleriz" dedi.

Reuters'ın haberine göre Iraklı Kürtlerin Enformasyon Teknolojisi Dairesi Başkanı olan Afandi, "Fiziksel anlamda da olsa, sanal dünyada da olsa Kürdistan adı verilen bir ülkede yaşamayı tercih ederiz" diye konuştu.

İnternet adreslerini belirleyen ABD merkezli bir kurum olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) 2013'te Iraklı Kürtlere ".krd" alan adını vermişti.



"Türkiye'den itiraz bekliyorduk"



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak yayın yapan "www.presidency.krd" ya da "www.gov.krd" gibi resmi sitelerinde ".krd" uzantısını zaten kullanıyor.

Ancak bunun, egemen devletlere ayrılan bir ülke kodu olarak değil, genel bir isim olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Afandi, Iraklı Kürtlerin alan adını tescil ettirmek için yaptıkları başvuruya Türkiye'den itiraz geleceğini sandığını, oysa şimdiye kadar itiraz eden tek ülkenin İran olduğunu söyledi.

İran, "ciddi siyasi çatışma riski" ve yeni bir alan adı yaratılmasının yol açacağı sorunlar" ile ilgili kaygılarını dile getirerek, ICANN'a resmi şikayette bulundu.

İran'ın şikayetinde "bazı radikal Kürt grupları, Türkiye ve İran'daki Kürt topraklarının ayrılarak bir Kürt ulus devleti kurulması için harekete geçti" denildi ve İran'ın bu hareketlerden duyduğu rahatsızlık ifade edildi.

Afandi, İran'ın bu şikayeti yapmakta geç kaldığını belirtti ve Iraklı Kürtlerin, kendilerine ait bir alan adı alarak, daha önce alan adını ".cat" olarak tescil ettiren İspanya'nın Katalonya bölgesi gibi bağımsızlık isteyen bölgelere katıldıklarını kaydetti.

".krd" alan adı tescil edilmeden önce de bölgedeki bazı Kürt kuruluşları ".iq" alan adını kullanıyordu.

Ancak Iraklı Kürtler artık kendi alan adlarına sahip olsalar da, Birleşmiş Milletler üyelerine ayrılan iki harfli ülke kodu almak için gerekli koşullara sahip değiller.

Afandi, "Kürdistan bağımsız olunca, bunun için çalışacağız" dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani kısa bir süre önce bölgedeki Kürtlerin bağımsızlık konusunda bağlayıcı olmayan bir referanduma gitmesi gerektiğini söylemişti.

Barzani, Şubat ayı başlarında internet sitesinden bir açıklama yaparak, "Kürdistan halkının kendi kaderini referandum yoluyla tayin etmesi için artık zaman doğru, koşullar da uygundur" demişti.