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Dünya
Deutsche Welle

'Iraklı Kürtler Arapları topraklarından sürüyor'

Uluslararası Af Örgütü, Irak Kürtlerini bölgenin Arap halkını şiddet kullanarak topraklarından sürmekle suçladı.

20 Ocak 2016 13:38


Uluslararası Af Örgütü, cihatçı IŞİD milisiyle savaşan Irak'taki Kürt gruplarının intikam amacıyla binlerce Iraklı Arap'ın evini tahrip ettiklerini açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı peşmergeyle Kürt milisinin IŞİD'e destek verdiklerini tahmin ettikleri Araplardan intikam almak amacıyla onları bölgeden sürdüklerine ve yerlerine dönmelerini önlediklerine de örgütün açıklamasında yer verildi. Af Örgütü Arapları hedef alan intikam amaçlı eylemlerin askeri gerekçe gösterilemeyeceği için‘savaş suçuyla' eşdeğerli olduğunu duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü ekim ayında da Suriye Kürtlerini Arapları bölgeden sürmek ve evlerini tahrip edip yağmalamakla suçlamıştı.

Örgütün açıklamasında Kürtler tarafından tahrip edilen yerleşimlerin özerk yönetim sınırları dışında kaldığına ve söz konusu bölgeye Irak ordusunun IŞİD saldırısı yüzünden 2014 yılında çekilmesinden sonra silahlı Kürt gruplarının sızdığına dikkat çekildi.

Örgütünün kriz danışmanı Donatella Rovera Kürtlerin kendilerinden olmayan etnik gruplara karşı sistematik kampanya başlattıklarını ve Arap halkı şiddet kullanarak topraklarından sürdüklerini söyledi.

Kürt özerk yönetiminin topraklarını genişletebilmek için Arapları bölgeden sürmesine Bağdat yönetimi karşı olmasına rağmen ses çıkaramıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupların eğitim ve donatımına Almanya da katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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