Iraklı kadın ABD'de dövülerek öldürüldü

ABD'nin California eyaletinin San Diego şehrine bağlı El Cajon kasabasında Iraklı bir kadın, demir levye ile dövülerek öldürüldü. Cesetinin yanında, "Ülkene dön, seni terörist" yazan bir not bulundu.



American-Islamic Relations Council (CAIR) adlı Müslümanların oluşturduğu dayanışma örgütünün San Diego şubesi Direktörü Hanif Mohebi, ABD'ye 1990'larda iltica eden bir aileden olan Shaima Alawadi adlı 5 çocuk annesi kadının kaldırıldığı hastanede bu sabah öldüğünü duyurdu.

Polis yetkilileri, Alawadi'nin önceki gün 17 yaşındaki kızı tarafından yaralı halde evinin önünde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.



'Nefret suöu olabilir'



Polis, olayın münferit bir hadise olduğunun sanıldığını belirtirken, Polis Teğmen Mark Coit, "Bunun bir nefret suçu olması olasılığı da bulunuyor ve bunu araştırıyoruz. Sadece bir konuya odaklanarak başka bir şeyi gözden kaçırmak istemiyoruz" diye konuştu.

Alawadi'nin 17 yaşındaki kızı Fatima Al Himidi de KUSI TV adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada başına bir çok kez levye ile vurularak dövülen annesinin yaralı bedeninin yanında "Ülkene dön, seni terörist" yazılı bir not bulunduğunu belirtti. Televizyon kameralarının önünde göz yaşlarına hakim olamayan Al Himidi'nin ağlayarak, "Annemi benden aldınız. En iyi arkadaşımı benden aldınız. Niçin? Niçin bunu yaptığınız" dedi.



'Tehdit edilmişti'



Al Himidi, KGTV-TV adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada da annesinin daha önce de evinin dışında bulduğu tehdit notunu ciddiye almadığını ifade etti.

CAIR San Diego şubesi Direktörü Mohebi de yaptığı açıklamada, "Toplumumuz gerçekten pek çok ayrımcılık ve nefret olaylarıyla karşı karşıya bulunuyor" diye konuştu. Bu tip tehditlerin ciddiye alınmasını isteyen Mohebi tehditlerin yerel kolluk kuvvetlerine bildirilmesi uyarısında bulundu.



40 bin Iraklı yaşıyor



Alawadi'nin bir aile dostu olan Sura Alzaidy, babası ile Alawadi'nin eşinin San Diego'da ABD ordusu için özel sözleşmeyle çalıştıklarını söyledi. Alzaidy, babası ile Alawadi'nin eşinin, Ortadoğu'ya konuşlandırılacak ABD askerlerine kültürel danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

San Diego'nun kuzeydoğusunda yeralan ve 40 bin kadar Iraklı mülteciye ev sahipliği yapan El Cajon, Michigan eyaletinin Detroit kentinden sonra ABD'de en çok Iraklı mülteciye ev sahipliği yapan ikinci yer konumunda.