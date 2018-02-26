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Sağlık

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- IRAK'ın Zaho kentinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle Batman'daki özel hastaneye getirilen Hazım Muhammed Abdulaziz'in (50) böbreğinden 100 taş çıkarıldı

26 Şubat 2018 21:19

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- IRAK\'ın Zaho kentinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle Batman\'daki özel hastaneye getirilen Hazım Muhammed Abdulaziz\'in (50) böbreğinden 100 taş çıkarıldı. Abdulaziz, \"Zaho\'da böbreğimi almayı düşünüyorlardı. İyi ki Batman\'da ameliyat oldum\" dedi.
Irak\'ın Türkiye ile sınır olan Zaho kentinde esnaf Hazım Muhammed Abdulaziz, böbrek sancılarına çare bulamayınca Türkiye\'ye gelerek, Batman\'da bulunan özel bir hastanede muayene oldu. İnceleme sonucunda böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Abdulaziz ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda Abdulaziz\'in böbreğinden 100 taş çıkarıldı.
Özel hastanede görevli Opr. Dr. Gökmen Akarer\'in gerçekleştirdiği ameliyatla yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Abdulaziz, \"Uzun süredir böbreğimden rahatsızdım. Daha önce Irak\'taki doktorlar, böbreğimi alacaklarını söylediler. İyi ki Batman\'da tedavi oldum. Böbreğimden 100\'e yakın taş çıktı. Bu tamamen az su içtiğimden kaynaklanıyor. Taşları hatıra olarak yanımda tutacağım\" dedi.

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