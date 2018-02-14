Iraklı genç, eniştesi tarafından bıçakla ağır yaralandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Irak uyruklu Abdullah Sabea Hussame (21), ablasının bulunduğu sırada erkek arkadaşlarını eve getirdiği için tartıştığı eniştesi Ali Cabbar İ. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ablasını ziyarete giden Abdullah Sabea Hussame, eniştesi Ali Cabbar İ.\'yi evde erkek arkadaşlarıyla otururken gördü. İddiaya göre, Hussame, ablasının bulunduğu sırada arkadaşlarını eve getiren eniştesine tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Ali Cabbar İ. mutfaktan aldığı bıçağı, Abdullah Sabea Hussame\'nin göğsünün sol tarafına saplayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Hussame, çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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