Iraklı genç denizde boğuldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Irak uyruklu 15 yaşındaki Kamil Awad, boğularak yaşamını yitirdi. Awad\'ı arama kurtarmak çalışmalarına bir vatandaş da insansız hava aracı drone ile destek verdi.

Atakum ilçesi Halk İskelesi mevkiinde yakınlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Kamil Awad, dalgalara kapılıp, kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Awad\'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Berk Çabalar isimli bir kişi ise kendisine ait drone ile destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik arama kurtarma çalışmasından herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalar sonlandırıldı. Ancak yaklaşık yarım saat sonra Kamil Awad\'ın cesedi, karaya vurdu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Awad\'ın cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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Denizde kaybolan genci ekipler denizden, bir vatandaş ise drone ile aradı