T24 LogoT24 Logo
Gündem

Iraklı ev sahibi, gazeteciye kiralık ev vermedi: Mesleğin riskli, kirayı ödeyemezsin

"Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti"

16 Mayıs 2022 20:29

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Iraklı ev sahibinin gazeteci arkadaşına mesleğini riskli bulduğu gerekçesiyle evi kiralamadığını belirterek, "Iraklı ev sahibi 'Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin' diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti" dedi.

Işık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
"Bir gazeteci arkadaşıma sonunda kiralık bir ev bulduk. Emlakçıyla anlaştılar, ev sahibi mülakata çağırdı! Iraklı ev sahibi "Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin" diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti."
 
 

 

 
 
 
candaştolgaışıkkiraıraklıgöçmenmülteci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24