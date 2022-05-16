Iraklı ev sahibi, gazeteciye kiralık ev vermedi: Mesleğin riskli, kirayı ödeyemezsin

"Bir gazeteci arkadaşıma sonunda kiralık bir ev bulduk. Emlakçıyla anlaştılar, ev sahibi mülakata çağırdı! Iraklı ev sahibi "Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin" diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti."