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Iraklı, eşini boğarak öldürüp intihar etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de oturan 53 yaşındaki Ahyep Jebul Mohommat, kendisi gibi Iraklı eşi 42 yaşındaki Zeynep Mohommat'ı boğarak öldürdükten sonra 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi

12 Ekim 2017 20:34

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de oturan 53 yaşındaki Ahyep Jebul Mohommat, kendisi gibi Iraklı eşi 42 yaşındaki Zeynep Mohommat\'ı boğarak öldürdükten sonra 4\'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, Cedidiye Mahallesi\'nde Iraklı çiftin oturduğu 5 katlı apartmanın 4\'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ahyep Jebul Mohommat, iddiaya göre kendisini başka bir erkekle aldattığından şüphelendiği eşiyle tartıştı. Mohommat, tartışma sırasında eşini yatak odasında boğarak öldürdü. Eşinin yatağın üzerindeki cesedi başında yaklaşık 4 saat beklediği ileri sürülen Mohommat, daha sonra iç çamaşırıyla balkondan kendisini boşluğa bıraktı.
Mermer zemine düşerek ağır yaralanan Mohommat, çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Mohommat, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Zeynep Mohommat\'ın cesedi, olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı incelemeden sonra Düzce Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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