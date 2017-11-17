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Spor

Iraklı engelli eskrimcinin ay-yıldız hayali

Irak Savaşı'nda evlerinin bahçesine düşen bomba nedeniyle hem babasını hem de bacaklarını kaybeden Iraklı engelli eskrimci Umeyme İsalihi, Türkiye Milli Takımı'na seçilip ay-yıldızlı formayı giymenin hayaliyle yaşıyor

17 Kasım 2017 18:45

Irak Savaşı\'nda evlerinin bahçesine düşen bomba nedeniyle hem babasını hem de bacaklarını kaybeden Iraklı engelli eskrimci Umeyme İsalihi, Türkiye Milli Takımı\'na seçilip ay-yıldızlı formayı giymenin hayaliyle yaşıyor.
Bağdat\'ta 11 yaşındayken başına gelen acı olay sonrası eskrim sporuyla tanışan ve Irak Bedensel Engelliler Eskrim Milli Takımı\'na alınan 23 yaşındaki Umeyme, 45 gün önce ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için Türkiye\'ye göç etti. Manisa\'da yaşayan akrabalarının yanına 3 kardeşi ve annesiyle birlikte gelen Iraklı eskrimci ülkesinde aynı zamanda Çevre Mühendisliği Bölümü\'nde eğitim görüyordu.
Türkiye\'de eskrimden kopmayan ve Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde spor yapan Umeyme İsalihi, \"Irak\'ta yaşam şartları kötü. Orada benim için bir şey yapmıyorlar. Türkiye\'de babamızdan kalan 1600 TL maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Okulumu çok seviyordum ama eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Bacaklarımda protez var. Irak\'ta milli takımdaydım, şimdi Türkiye\'yi temsil etmek istiyorum. Benim için en önemli şey eskrim, daha sonra üniversite. Türk vatandaşlığına geçerek Türk Milli Takımı\'na girmeyi çok istiyorum\" dedi. Antrenör İpek İrem Ülkü de Umeyme\'nin bu isteğini başaracağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Engelli Umeyme İsalihi antrenman öncesi ısınma görüntüsü
- Umeyme İsalihi ve antrenörü İpek İrem Ülkü\'nün çalışması
- Umeyme İsalihi\'nin yaşadıklarını anlatması
- Eskrim antrenörü İpek İrem Ülkü\'nün konuşması

HABER: Nermin UÇTU - KAMERA: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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