Iraklı baba, çocuklarının tedavisi için geçici kimlik bekliyor

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- IRAK\'taki iç savaştan kaçarak Ankara\'ya yerleşen İmet Alnuseiyne, geçici kimlik kartları henüz çıkarılmadığı için çalışamadığını, doğuştan parmakları olmayan 2 oğlunu tedavi ettiremediğini ve kızını okula gönderemediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Irak\'ın Telafer kentindeki DEAŞ zulmünden kaçarak 1 ay önce eşi ve 3 çocuğuyla Kahramankazan\'a yerleşen kaynak ustası İmet Alnuseiyne, geçici kimlik kartı olmadığı için çalışamadığını söyledi. Aylık kirası 400 lira olan bir apartman dairesinde kardeşi ve onun ailesiyle birlikte yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirten Alnuseiyne, evde halı ve birkaç yatak dışında başka eşya olmadığını söyledi. İki oğlunun doğuştan parmaklarının olmadığını, kızını ise okula gönderemediğini vurgulayan İmet Alnuseiyne, şöyle konuştu:

\"Oğullarım Abdulbasid ve Muhammed\'in doğuştan parmakları yok. Kızım Hüda 9 yaşında ama okula gidemiyor. Geçici kimlik kartı çıkaramadığımız için herhangi bir işte çalışamıyorum. Kimlik kartlarımız olmadığı için çocuklarımı ne okula gönderebiliyor ne de tedavi ettirebiliyorum. Biz sokak sokak gezip dilenemeyiz. Bizim istediğimiz geçici kimliğimizi almak ve bir işte çalışmaya başlamak. Ben kaynakçı ustasıyım. Türk soydaşlarımızdan bu yardımı bekliyorum.\"



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