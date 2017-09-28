"Iraklı askerler, IKBY'ye hareket etmek için emir bekliyor"

Irak askerlerinin yarın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ihtilaflı bölgelere hareket etmek için Başbakan Haydar el İbadi'nin emrini bekledikleri belirtildi.
Sputnik'e konuşan Iraklı ordusundan bir kaynağın verdiği bilgilere göre, Iraklı askerler IKBY'deki ihtilaflı topraklara girmek için hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak, "Hazırlıklarını tamamlayan birlikler, ihtilaflı toprakları korumak amacıyla bu bölgelere hareket etmek için İbadi'nin emrini bekliyor" dedi.
Irak Meclisi, dün İbadi'ye IKBY'ye asker gönderme yetkisi vermişti.