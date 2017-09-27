Irak Meclisi'nden Başbakan İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Irak'ta gerilim tırmanıyor.

Irak Meclisi, Başbakan Haydar el İbadi'ye Kerkük’e asker gönderme yetkisi verdi. Milletvekilleri, Kerkük’ün peşmergeden alınmasını ve petrol sahalarının yeniden Bağdat’ın kontrolüne geçmesini istedi.

Meclis hükümetten Erbil'deki yabancı ülke temsilcilikleri ile konsoloslukların kapatılmasını da talep etti.

"Görüşmek istiyorlarsa referandum sonuçlarını iptal etmeleri gerekiyor"

Meclis oturumunda konuşan İbadi, Erbil’e bağımsızlık referandumunun sonuçlarını iptal etme çağrısı yaptı.

İbadi, "Referandum sonuçları üzerine bir diyalog kurmayacağız. Eğer görüşme başlatmak istiyorlarsa, referandumu ve sonuçlarını iptal etmeleri gerekiyor" dedi.

Irak Başbakanı, "Kürt liderlere söylüyorum, bize savaş isteyip istemediğinizi söyleyin" diye konuştu.

"Kerkük'ten çekilin"

İbadi konuşmasında, statüsünün tartışmalı olmasına rağmen referandum sandığı kurulan Kerkük’ten ‘çekilme’ talep etti.

"Havalimanlarının devredilmemesi halinde cuma gününden itibaren, hiçbir uçak Erbil ve Süleymaniye'ye uçmayacak" diyen İbadi, şunları söyledi:

"Sınırları devralmamız için Suriye, İran ve Türkiye ile birlikte adımlara başladık. 2003 sonrası ve IŞİD saldırılarından sonra Kürdistan Bölgesi'nin kontrolü sağladığı bütün bölgelerde anayasayı uygulayacağız."

IKBY, Bağdat'ın Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarının kontrolünün kendilerine verilmesi talebini reddetmişti. Bunun üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu, iki havalimanına yönelik uluslararası uçuşları cuma günü itibarıyla askıya almaya karar vermişti.

IKBY'de 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunda oyların tamamı henüz sayılmadı ancak ilk sonuçlar sandıktan yüksek oranda 'Evet' oyunun çıkacağını gösteriyor.