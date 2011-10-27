-Irak'la ilişkiler geliştirilmeli ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde Irak ile terörle mücadele alanında somut iş birliği yapılması üzerinde durulduğu ve bu çerçevede, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki kati ve ertelenemez beklentinin kuvvetle vurgulandığı belirtildi. Bildiride ''Irak'ın toprak bütünlüğüne önem veren Türkiye'nin, Irak'taki gelişmeleri ve bu çerçevede, muhtemel risk ve tehlikeleri dikkatle izlediği'' ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması üzerinden Irak ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesini arzuladığına işaret edilmiştir. Ayrıca, Irak ile terörle mücadele alanında somut iş birliği tesisi gereği üzerinde durulmuş, bu çerçevede, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki kati ve ertelenemez beklentimiz kuvvetle vurgulanmıştır. Suriye'de sivil halka ve muhaliflere uygulanan şiddet ve yıldırma politikalarından büyük üzüntü ve rahatsızlık duyulduğuna dikkat çekilmiştir. Halkın meşru talepleri doğrultusunda demokratik geçiş sürecinin süratle başlatılması gerektiğine inanan Türkiye'nin, süregiden olumsuzluklar karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde atılacak adımları değerlendirmekte olduğu belirtilmiştir. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından başlatılan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran ve ülkeler arası gerilimi artıran bir rol oynadığının altı çizilmiştir. Türkiye'nin bölgesinde hiçbir oldu bittiye göz yummayacağı ve bölgesel hak ve menfaatlerini koruyacak adımları uluslararası hukuk çerçevesinde ve KKTC makamlarıyla da ortak hareket ederek kararlılıkla atacağı kaydedilmiştir.''