Irak'la 2 sınır kapısı daha

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 2010 yılı sonuna kadar Irak ile 2 sınır kapısı daha açılması için mutabakat zaptının imzalandığını belirterek, bunlardan biri Şino Bölgesinde, diğerinin de Suriye sınırına yakın bir noktada olacağını kaydetti.

Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve iş adamlarından oluşan bir heyetle Irak'a düzenlenen gezinin başlangıcında uçakta gazetecilere bilgi verdi.

Bakan Çağlayan, Türk iş adamlarının Irak'ın kuzeyinde, Bağdat'ta iş yaptıklarını ancak Güney Bölgesine fazla inmediklerini ifade ederek, iş yapılan alanı çeşitlendirmek istediklerini, geziyle de bunu amaçladıklarını anlattı.

Irak'ın güney bölgelerinde de alt yapı ve üst yapı işlerinin öne çıktığını ifade eden Çağlayan, Türk müteahhitlerinin 15-20 yıl iş yapabilecek kapasitesinin bulunduğunu söyledi. Türk müteahhitlerinin Irak'ta öne çıktığını dile getiren Çağlayan, bir inşaat firmasının 750 milyon dolarlık 5 hastane ihalesini almasını örnek gösterdi.



“Ortak lojistik merkezi kurulması gündeme gelebilir”

Bu ziyaretin geçtiğimiz günlerde Irak'ta gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin sağladığı altyapıda gerçekleştirildiğini kaydeden Çağlayan, konseyin toplantısının ardından 48 mutabakat zaptı imzalandığını, bunlardan 6'sının kendi bakanlığını ilgilendirdiğini, 3 alanda da işbirliğinin gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye ve Irak sınır kapılarında görülen yoğunluğun işlerde gecikmeye yol açtığını ifade eden Çağlayan, 2 yeni sınır kapısı açılması için iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Çağlayan, 2010 yılı sonuna kadar bu 2 yeni sınır kapısının açılacağını kaydederek, bir soru üzerine, detay vermek istemediğini, ancak sınır kapılarından birinin Şino, diğerinin de Suriye sınırına yakın bir noktada olacağını belirtti.

Bakan Çağlayan, yeni açılacak sınır kapılarının ticaretin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.



İki ülke arasında ortak lojistik merkezi kurulmasının da gündemde olduğunu ifade eden Çağlayan, ayrıca Irak'ta serbest bölge kurulması konusuna da destek vereceklerini söyledi.

Çağlayan, iki ülke arasında ortak serbest bölge kurulmasının da gündeme gelebileceğini kaydetti.



İki ülke arasında ticaret

Çağlayan Irak'ta yapılacak tüm yatırımlar, özelleştirmelerle ilgili Irak'ta kurulan Ulusal Yatırım Konseyi ile bakanlığının işbirliği içinde çalıştığını belirterek, Irak'ta yapılacak tüm yatırımların Türkiye'nin de gündeminde bulunacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hakkında da bilgi veren Çağlayan, Türkiye'nin geçen yıl Irak'a 3.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.



Türkiye'de 70 ilin Irak'a ihracat yaptığını ifade eden Çağlayan, en fazla ihracat yapan 12 ilin 11'ini Doğu ve Güneydoğu illerinin oluşturduğuna dikkat çekti.

Çağlayan, 2009 yılı ilk 9 ay verilerine göre, tek başına Gaziantep'in ihracatının 1.1 milyar dolar olduğunu belirterek, Şırnak, Muş, Mardin, Siirt, Amasya'nın öne çıkan illeri oluşturduğunu söyledi.

Çağlayan, 2 ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5.3 milyar dolar olduğunu, rakamın bu yıl 7 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.