Irak'ta ordu ile El Kaide arasındaki çatışmada 75 Türk 'mahsur'

Irak'ın Ramadi kentinde Irak ordusu, Arap aşiretleri ve El Kaide militanları arasındaki çatışmaların ortasında 75 Türk vatandaşının mahsur kaldığı belirtiliyor. Pikaron şirketine ait şantiyede elektrik-elektronik mühendisi olarak çalıştığını söyleyen Ferit Kantarcı çatışmalar sırasında seken kurşunların konteynerlerine isabet ettiğini belirtti.

Kantarcı, yerel halktan aldığı bilgilere göre, çatışmaların gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetlenmesinden endişe ettiklerini aktarıyor.

BBC Türkçe'den Engin Esen'in haberine göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve şirket ile temas halinde olan Türk çalışanlar, güvenli şekilde tahliye edilmek istiyor.

Ferit Kantarcı, Twitter hesabında dünden beri yaptığı açıklamalarda, Irak ordusunun El Kaide ve onlarla işbirliği yapan Arap aşiretleriyle çatışmaya hazırlandığını belirtti. Üstlerinden helikopterlerin uçtuğunu belirten Kantarcı, şantiyenin bitişiğindeki askeri karakolun havaya uçurulduğunu gösteren bir fotoğraf da yayımladı.

Kantarcı bir Twitter mesajında ise ulaştıkları konsolosluk yetkililerinin kendileriyle dalga geçmesinden yakındı.

Yerel halktan aldığı bilgileri aktaran Kantarcı, şantiyenin bulunduğu Ramadi kent merkezi yakınlarında kontrolün ordudan Arap aşiretlerine ve El Kaide'ye geçtiğini belirtti.

Aşiret üyelerinin bazıları El Kaide'yi, bazılarıyla Irak ordusunu destekliyor. "Dışarıdan aldığımız bilgilere göre, gecenin ilerleyen saatlerinde çatışmaların artacağı söyleniyor." diyen Kantarcı, Pikaron şirketinin yöneticilerinin izinde olduğunu ve şantiyede 75 Türk, 15 Iraklı çalışan bulunduğunu kaydetti.

Kantarcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'dan, Dışişleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yardıma hazırlandığını öğrendiklerini belirterek, "Sözleri bayağı rahatlattı, yarını bekliyoruz, hepinize teşekkür ederiz." dedi.

Kantarcı'nın ulaştığı CHP'li Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka ise yaptığı açıklamada, konuyu ilettiği Dışişleri Bakanlığı'ndan haber beklediklerini söyledi.