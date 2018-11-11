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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlediği hava harekatında, PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi

11 Kasım 2018 14:08

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçaklarının Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlediği hava harekatında, PKK\'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi. 
Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Twitter hesabı üzerinden duyurduğu harekatta, teröristlere ait silah mevzileri, sığınak ve mühimmat depoları bombalandı. Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 14 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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