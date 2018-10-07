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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait hedefler böyle imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait barınak, sığınak ve silah mevzileri, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi

07 Ekim 2018 18:11

Irak\'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait barınak, sığınak ve silah mevzileri, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı, hedeflerin tam isabetle vurulduğu harekatın görüntülerini paylaştı.

​Türk savaş uçakları, Irak\'ın kuzeyine dün hava harekatı düzenledi. Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK\'ya ait hedefler bombalandı. Teröristlerin barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullandığı alanlar imha edildi. 

Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen harekatın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, savaş uçaklarının hedefleri tam isabetle vurduğu görüldü.
 

Görüntü Dökümü: 
_TSK, savaş uçaklarıyla PKK\'nın yuvalandığı yerleri vurma görüntüleri 

Haber: ANKARA, (DHA)

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