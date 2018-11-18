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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlediği hava harekatında PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi

18 Kasım 2018 14:57

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçaklarının Irak\'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlediği hava harekatında PKK\'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.
Türk savaş uçakları, dün Irak\'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde terör örgütü PKK\'ya ait hedeflere hava harekatı düzenledi. Harekatta, teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Üst bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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