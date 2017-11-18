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Irak'ın kuzeyinde, 2 uzman çavuşu şehit eden 3 PKK'lı öldürüldü

HAKKARİ, (DHA) - IRAK'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bögesinde PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

18 Kasım 2017 04:05

HAKKARİ, (DHA) - IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bögesinde PKK\'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliği, öldürülen teröristlerin, iki gün önce aynı bölgede 2 uzman çavuşun şehit olduğu saldırının failleri olduğunu açıkladı.
Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nin karşısında bulunan Irak\'ın Avaşin Basyan bögesinde, arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 2 uzman çavuşun şehit olduğu yerin 4 kilometre güneyinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta teröristler etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin uzman çavuşları şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
15.11.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Sektörü Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin Bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu 17.11.2017 günü Serabatin Bölgesinde İHA ile tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

 

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