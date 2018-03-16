Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesine yapılan hava destekli operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, terörle mücadele kapsamında, Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesine hava destekli operasyon düzenledi. 3\'üncü Piyade Tümeni Komutanlığı tarafından sınırın yaklaşık 10-15 kilometre derinliğinde gerçekleştirilen operasyonda, biri beton olmak üzere birçok sığınak, Konkurs füzesi (dolu), RPG-7 roketatar, Doçka ağır makineli tüfek, BKC makineli tüfek, Kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği dâhil çok sayıda ağır ve hafif silah; Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şu ana kadar 2000-2500 metre yükseklikteki sert ve dağlık arazide, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.



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