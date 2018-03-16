T24 LogoT24 Logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesine yapılan hava destekli operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirildi

16 Mart 2018 14:19

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesine yapılan hava destekli operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK, terörle mücadele kapsamında, Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesine hava destekli operasyon düzenledi. 3\'üncü Piyade Tümeni Komutanlığı tarafından sınırın yaklaşık 10-15 kilometre derinliğinde gerçekleştirilen operasyonda, biri beton olmak üzere birçok sığınak, Konkurs füzesi (dolu), RPG-7 roketatar, Doçka ağır makineli tüfek, BKC makineli tüfek, Kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği dâhil çok sayıda ağır ve hafif silah; Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şu ana kadar 2000-2500 metre yükseklikteki sert ve dağlık arazide, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLUANKARA DHA TÜRK Silahlı Kuvvetleri TSKIrakHakurkKani RashTSKPiyade Tümeni KomutanlığıKonkursRPG7DoçkaBKCKalaşnikof M16Namlulu Roketatar ÇNRAFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24