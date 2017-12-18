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Irak'ın kuzeyi karıştı, parti binaları ateşe verildi

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde, hükümetin politikalarını protesto için birçok il ve ilçede protesto eylemleri düzenlenirken, bazı yerleşim birimlerinde KDP, KYB ve Goran'ın da aralarında bulunduğu parti binaları ateşe verildi

18 Aralık 2017 20:16

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyinde, hükümetin politikalarını protesto için birçok il ve ilçede protesto eylemleri düzenlenirken, bazı yerleşim birimlerinde KDP, KYB ve Goran\'ın da aralarında bulunduğu parti binaları ateşe verildi. Protesto eylemleri ve gerginliğin sürdüğü bölgede, Peşmergenin bazı yerlerde protestocuları dağtımak için silah kullandığı belirtiliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin denetiminde bulunan Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe illeri ile bazı ilçe ve beldelerde hükümetin politikalarını, maaşların ödenmemesini ve yolsuzlukları protesto için eylemler düzenlendi. Süleymaniye\'nin Dukan ilçesine bağlı Pirimegrun kasabasında da protestocuların Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP), Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB), Goran ve İslami Komel partilerinin binalarını ateşe verdikleri belirtildi. Dukan Kaymakamı Şaho Osman, parti binalarının ateşe verildiğini doğruladı. Peşmergelerin, protestocuları engellemek için zaman zaman silah kullandığı ve bu nedenle bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Eylemler nedeniyle söz konusu il, ilçe ve beldelerde gerginliğin sürdüğü öğrenildi. Protesto eylemlerine, maaşlarını alamayan memurların da destek verdiği belirtildi.

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