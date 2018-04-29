T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Irak'ın güneyinde saldırılar: 50 ölü, IŞİD üstlendi

Irak'ın güneyinde Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Nasiriye'de bombalı araç ve silahlarla iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi de yaralandı. IŞİD saldırıları üstlendi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ın güneyindeki Nasiriye'de bombalı araç ve silahlarla düzenlenen iki saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi de yaralandı.

AFP'ye konuşan Nasiriye'nin Dikar bölgesinin sağlık idaresinin müdür yardımcısı Abdül Hüseyin el Cabiri, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

Cabiri, hastanelere ulaşan yaralılardan bazılarının durumunun da ağır olduğu bilgisini verdi.

IŞİD, Amaq haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıları üstlendi.

Irak'ta İngilizce yayın yapan Baghdad Today gazetesine konuşan bir polis, "Bir grup terörist Dikar'ın Al-Bathaa bölgesinde bir restorana girerek insanlara ateş açtı. Bunu bomba yüklü bir araç izledi" dedi.

Irak'ın petrol üretiminin büyük kısmının gerçekleştiği ülkenin güney kısmında bombalı saldırılar nadiren gerçekleşiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakNasiriyeSaldırılardaIŞİDNasiriye DikarAbdül HüseyinCabiriAmaqBaghdad TodayDikar Al-BathaaBunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24