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Irak'ın, 'en çok arananlar' listesinde Bağdadi'nin adı yok

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MERKEZİ Irak hükümetinin ilk defa yayımladığı, 'En çok arananlar' listesinde DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin adının olmaması dikkat çekti

05 Şubat 2018 16:10

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MERKEZİ Irak hükümetinin ilk defa yayımladığı, \'En çok arananlar\' listesinde DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi\'nin adının olmaması dikkat çekti. Bağdat hükümetinin yayımladığı arananlar listesinde 28\'i DEAŞ, 12\'si El Kaide, 60 kişinin isimi yer alıyor.
Irak Yüksek Yargı Mahkemesi tarafından hazırlanan ve güvenlik birimlerine gönderilen, \'En çok arananlar\' listesinde DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir Elm Bağdadi\'nin adının bulunmaması dikkat çekti. Irak\'taki Kürt gazete ve televizyonlarda yer alan habere göre, arananlar listesinde 28 DEAŞ terör örgütü, 12 El Kaide terör örgütü üyesi ile 20 Irak Baas Partisi üyesinin ismi yer alıyor. Arananlar listesinde Irak\'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in Ürdün’de yaşayan kızı Raghad Hüseyin\'in ve yabancı uyruklu DEAŞ\'lıların Irak’a girmesi için faaliyet yürütmek ile suçlanan Lübnan uyruklu Arap Ulusal Kongresi eski Genel Sekreteri Min Beşur\'un adı da yer alıyor.
DEAŞ lideri Bağdadi, Irak Savaşı sırasında Irak\'ta el-Kaide\'ye bağlı örgütün temellerini attı. Suriye\'de çıkan iç savaş ile birlikte bu ülkeye giden ve Nisan 2013\'te el-Nusra Cephesi ve kendi örgütü DEAŞ\'ı birleştirdiğini ilan etti. 29 Haziran 2014 tarihinde halifeliğini ilan eden Bağdadi, 4 Ekim 2011\'de ABD Dışişleri Bakanlığınca küresel terörist ilan edilerek yakalanması ve öldürülmesi için başına 10 milyon dolar ödül konulmuştu.

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